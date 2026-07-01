Concert Amore Toscano – Toscane, berceau de l’opéra avec l’ensemble Il Graviglio – Marco Angioloni, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

Informations pratiques

Concert Amore Toscano – Toscane, berceau de l’opéra avec l’ensemble Il Graviglio – Marco Angioloni Dimanche 20 septembre, 16h00 Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Val d’Oise Baroque. À Florence vers 1600, poètes, savants et musiciens réunis autour de la Camerata de Bardi rêvent de faire renaître la tragédie antique. De cette quête naît un théâtre chanté où la musique exalte la parole. Peri, Caccini et leurs contemporains inventent alors un langage nouveau : l’opéra, fruit d’une effervescence artistique unique dans l’Europe des Médicis. L’ensemble Il Groviglio (« enchevêtrement » en italien) réunit des musiciens formés à Paris, Florence, Bâle ou Versailles. Basé à Pontoise et dirigé par Marco Angioloni, il se consacre au répertoire italien des XVIIe et XVIIIe siècles, mettant en lumière des compositeurs rares et se produisant dans de nombreux festivals et enregistrements.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr La construction de l’abbaye fut commencée en 1236 sur ordre de Blanche de Castille, qui y a été enterrée ; l’abbaye est rattachée à l’ordre cistercien en 1244. L’église fut détruite en 1794. La grange aux dîmes est une construction du XIIIe siècle de forme rectangulaire qui conserve une charpente de même époque à chevrons portant fermes. Le bâtiment du réfectoire comprend une série de salles voûtées sur croisées d’ogives. Le pont a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Concerto Amore Toscano

© Jean-Baptiste-Millot