Concert : Angine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Concert : Angine Vendredi 9 octobre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T19:15:00+02:00

La bibliothèque de Bordeaux Mériadeck et le RIM (réseau des indépendants de la musique) vous propose de faire la rencontre du duo musical Angine autour d’un concert interactif.

« La musique d’ANGINE exhale telle une onde, à la fois souple et profonde, envahissant l’espace avec intensité. Une navigation dans le cœur d’un duo indé, de pop alternative francophone. Sur scène, les deux musiciennes incarnent aux claviers, aux voix et à la clarinette leurs compositions tantôt organiques et expérimentales, tantôt élémentaires. Leur plume, à la fois pointue et vaporeuse, explore les thèmes de la tendresse et de la résilience avec une force singulière. Autrices, compositrices et productrices, elles fusionnent chanson, progressif et électronique pour modeler une patte hybride, quelque part entre James Blake, Saya Gray et [Bonnie Banane](Bonnie Banane). » (@Angine)

https://www.youtube.com/watch?v=DXv1n92CcJA

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://le-rim.org/ »}, {« data »: null, « link »: « https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fanginemusique%2F&is_from_rle »}, {« link »: « https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/artiste/james-blake/ »}, {« link »: « https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/dans-la-playlist-de-france-inter/dans-la-playlist-du-jeudi-20-mars-2025-3258071 »}, {« data »: {« author »: « Angine », « cache_age »: 86400, « description »: « Double single « Nuit blanche » disponible sur toutes les plateformes.nInstagram : https://www.instagram.com/angine_officiel/nn_ _ _ _ _ _ _nnEnregistrement, montage son, mixage : Lu00e9o Cu00f4teznPhotographie, montage, u00e9talonnage : Romain MonnoisnnAngine – « Elle plane »nEcrit, composu00e9 et interpru00e9tu00e9 par Romane Philbert et Lena SipilinnnEnregistru00e9 dans lu2019abbaye Saint-Remi u00e0 ReimsnMerci au musu00e9e Saint-Remi pour leur accueil et leur soutien », « type »: « video », « title »: « Angine – Elle plane (session live) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DXv1n92CcJA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DXv1n92CcJA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_eNYXZSb3scJVmFPYsDpVw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert organisé en partenariat avec le RIM (réseau des indépendant.es de la musique)

@FlorianKurek