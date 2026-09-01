Informations pratiques

Beaugency

Concert Anita Farmine , par Palapaï prod

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027

À la croisée des mondes musicaux et des langues, Anita Farmine mêle le persan, le français et l’anglais dans une musique où les percussions dialoguent avec les guitares, le clavier oriental et des touches électro. Sa voix chaude et expressive porte des textes poétiques et engagés, inspirés de la liberté, de la condition des femmes et de la nature. La Chant d’Anita est emplie d’une énergie solaire communicative. Une fusion entre Orient et Occident, moderne, sensible et profondément humaine. 12.5 .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr

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English :

As part of the 2026/2027 cultural season

L’événement Concert Anita Farmine , par Palapaï prod Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE