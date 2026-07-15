AGENDA · Anneyron
Concert Années 2000 Anneyron
vendredi 21 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Concert Années 2000
Etang Anneyron Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez passer une belle soirée avec la compagnie Pericard pour ce superbe spectacle et danser sur leur chansons.
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Etang Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
Come spend a wonderful evening with the Pericard troupe at this fantastic show and dance to their songs.
L’événement Concert Années 2000 Anneyron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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