Fête de l’eau Rue de l’Argentelle Anneyron
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Argentelle · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Fête de l’eau
Rue de l’Argentelle Etang d’Anneyron Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Fête de l’eau du Syndicat d’Eau Potable Valloire-Galaure revient pour une seconde édition, le 19 septembre 2026 ! Venez découvrir les enjeux de l’eau autour de stands, ateliers, escape game, balades, et autres animations…
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Rue de l’Argentelle Etang d’Anneyron Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 51 45 contact@eauvalloiregalaure.fr
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English :
The Valloire-Galaure Drinking Water Authority’s Water Festival is back for its second edition on September 19, 2026! Come learn about water-related issues through booths, workshops, an escape game, walks, and other activities…
L’événement Fête de l’eau Anneyron a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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