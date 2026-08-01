Fête de l’eau Rue de l’Argentelle Anneyron

Informations pratiques

Anneyron

Fête de l’eau

Rue de l’Argentelle Etang d’Anneyron Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Fête de l’eau du Syndicat d’Eau Potable Valloire-Galaure revient pour une seconde édition, le 19 septembre 2026 ! Venez découvrir les enjeux de l’eau autour de stands, ateliers, escape game, balades, et autres animations…

.

Rue de l’Argentelle Etang d’Anneyron Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 51 45 contact@eauvalloiregalaure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Valloire-Galaure Drinking Water Authority’s Water Festival is back for its second edition on September 19, 2026! Come learn about water-related issues through booths, workshops, an escape game, walks, and other activities…

L’événement Fête de l’eau Anneyron a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche