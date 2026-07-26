Informations pratiques

Anneyron

Tournoi de pétanque

Etang d’Anneyron Anneyron Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tournoi de pétanque organisé par les Conscrits Anneyron 2008. Inscriptions sur place le matin et l’après-midi. Tarifs spécifiques pour le matin en tête à tête et l’après-midi en doublette. Tombola également prévue.

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Etang d’Anneyron Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Pétanque tournament organized by the Anneyron Conscripts 2008. On-site registration in the morning and afternoon. Separate entry fees apply for singles matches in the morning and doubles matches in the afternoon. A raffle will also be held.

L’événement Tournoi de pétanque Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche