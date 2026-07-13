Forum des associations Anneyron
samedi 29 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Forum des associations
Salle Plantay Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir, échanger, vous engager lors du forum des associations d’Anneyron.
Organisé par le tennis club d’Anneyron.
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Salle Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 81 33 96 anneyron_tennis@yahoo.com
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English :
Come discover, share ideas, and get involved at the Anneyron Community Organizations Forum.
Organized by the Anneyron Tennis Club.
L’événement Forum des associations Anneyron a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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