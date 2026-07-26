Informations pratiques

Anneyron

Bal de la Vogue sur le thème du Brésil

Espace Plantay Anneyron Drôme

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3€ avec le t.shirt des conscrits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07 02:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez passer une belle soirée au bal des conscrits 2008 à partir de 22h sur le thème Brésil !

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Espace Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come spend a wonderful evening at the 2008 Conscripts’ Ball starting at 10 p.m., with the theme: Brazil!

L’événement Bal de la Vogue sur le thème du Brésil Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche