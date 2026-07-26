Bal de la Vogue sur le thème du Brésil Anneyron
samedi 8 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Bal de la Vogue sur le thème du Brésil
Espace Plantay Anneyron Drôme
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3€ avec le t.shirt des conscrits
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07 02:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez passer une belle soirée au bal des conscrits 2008 à partir de 22h sur le thème Brésil !
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Espace Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come spend a wonderful evening at the 2008 Conscripts’ Ball starting at 10 p.m., with the theme: Brazil!
L’événement Bal de la Vogue sur le thème du Brésil Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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