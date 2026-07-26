AGENDA · Anneyron
Vogue Anneyron
vendredi 7 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Vogue
Parking Gymnase du Bourg Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Le rendez-vous festif incontournable avec la participation des conscrits 2008 et 2007.
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Parking Gymnase du Bourg Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The must-attend festive event featuring the 2008 and 2007 conscripts.
L’événement Vogue Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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