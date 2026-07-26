Informations pratiques

Anneyron

Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes

Salle Plantay Anneyron Drôme

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les conscrits 2007 d’Anneyron organisent le Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes. Alors venez briller de vos plus belles lumières !

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Salle Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The 2007 conscripts from Anneyron are organizing the Bal de la Vogue with a Sequins theme. So come and shine in all your glory!

L’événement Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche