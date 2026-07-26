Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes Anneyron
dimanche 9 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes
Salle Plantay Anneyron Drôme
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les conscrits 2007 d’Anneyron organisent le Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes. Alors venez briller de vos plus belles lumières !
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Salle Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The 2007 conscripts from Anneyron are organizing the Bal de la Vogue with a Sequins theme. So come and shine in all your glory!
L’événement Bal de la Vogue sur le thème des Paillettes Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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