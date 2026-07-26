Les Olympiades des Conscrits 2007 Anneyron
dimanche 9 août 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Les Olympiades des Conscrits 2007
L’étang d’Anneyron Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez relever le défi en formant votre équipe de 5 personnes pour participer aux Olympiades organisées par les conscrits 2007 d’Anneyron.
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L’étang d’Anneyron Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come take on the challenge by putting together a team of five people to participate in the Olympics organized by the 2007 conscripts from Anneyron.
L’événement Les Olympiades des Conscrits 2007 Anneyron a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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