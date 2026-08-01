Concert années 80 au Domaine Lescloupé Lescloupé Montardon
samedi 22 août 2026 · Lescloupé · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Concert années 80 au Domaine Lescloupé
Lescloupé 20 route de la Mairie Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La chanteuse Maud Maillard, ancienne choriste de la célèbre tournée nationale Les Années 80 , propose un concert nostalgique 100 % live, reprenant les plus grands tubes de cette décennie. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie et de la convivialité, ouverte à tous les amateurs de musique. Durée 1h30. .
Lescloupé 20 route de la Mairie Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 62 44 20
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English : Concert années 80 au Domaine Lescloupé
L’événement Concert années 80 au Domaine Lescloupé Montardon a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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