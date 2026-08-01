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Concert années 80 au Domaine Lescloupé Lescloupé Montardon

samedi 22 août 2026 · Lescloupé · Montardon

Concert années 80 au Domaine Lescloupé Lescloupé Montardon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Lescloupé
Adresse
20 route de la Mairie
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Montardon

Concert années 80 au Domaine Lescloupé

Lescloupé 20 route de la Mairie Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La chanteuse Maud Maillard, ancienne choriste de la célèbre tournée nationale Les Années 80 , propose un concert nostalgique 100 % live, reprenant les plus grands tubes de cette décennie. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie et de la convivialité, ouverte à tous les amateurs de musique. Durée 1h30.   .

Lescloupé 20 route de la Mairie Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 62 44 20 

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English : Concert années 80 au Domaine Lescloupé

L’événement Concert années 80 au Domaine Lescloupé Montardon a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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