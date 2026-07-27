Concert anniversaire 30 ans AFMD Mémoire & Vigilance Oratoire du Louvre Paris

Informations pratiques

Quatre-vingt ans après la fin du procès de Nuremberg, la notion de crime contre l’humanité est introduite dans le droit et la justice internationale, dotée des moyens pour poursuivre et condamner les criminels nazis.

À l’occasion de cette commémoration, Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation vous proposent un concert pour rendre hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie et appeler à la sauvegarde des libertés. Ce gala, placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, sera donné, en présence des derniers témoins, au profit des actions de l’association, qui fête ses 30 ans, pour assurer la pérennité, l’enrichissement et la transmission de la mémoire de la Déportation et de l’Internement.

Au programme les grandes pages de la musique classique et de films – J.-S. Bach, F. Chopin, G. Delerue, E. Demarsan, F. de Roubaix, F. Kreisler, J. Massenet, M. Moussorgski, W.-A. Mozart, M. Rozsa et J. Williams – avec la participation exceptionnelle de notre marraine Mademoiselle Caroline Silhol et avec le concours de la violoniste Isabelle Durin, du pianiste Michaël Ertzscheid et de la mezzo-soprano Julie-Anne Moutongo-Black de l’Académie musicale Philippe Jaroussky.

Durée 90 minutes sans entracte | Tenue de soirée souhaitée.

Ce concert anniversaire, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, est donné dans le cadre commémoratif du 80e anniversaire de la fin du procès de Nuremberg et pour rendre hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie. Avec les grandes pages de la musique classique et du cinéma interprétées par Isabelle Durin, violoniste, Michaël Ertzscheid, pianiste, Julie-Anne Moutongo-Black et avec la participation exceptionnelle de notre marraine Mademoiselle Caroline Silhol.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Prévente 18€ – 35€ (avec déductions fiscales)

Vente sur place 20€ – 15€ (réduction étudiant/-25ans)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T22:00:00+02:00

Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris

https://afmd.org/actualites-lecteur/concert-anniversaire-30-ans.html +33622636659 afmd-concert2026@orange.fr https://www.facebook.com/AFMD.Memoirevigilance https://www.facebook.com/AFMD.Memoirevigilance



Afficher la carte du lieu Oratoire du Louvre et trouvez le meilleur itinéraire

