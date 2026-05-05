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Concert Archi Deep place Amiral Dupont Rochefort

Concert Archi Deep place Amiral Dupont Rochefort samedi 23 mai 2026.

Lieu : place Amiral Dupont

Adresse : Le Rade de la Méduse

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rochefort

Concert Archi Deep

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Concert au Rade de la Méduse !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 21 03 70  contact@les-meduses.com

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English : Concert Archi Deep

Concert at the Rade de la Méduse!

L’événement Concert Archi Deep Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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