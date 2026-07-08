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AGENDA · Landerneau

Concert Arkiane Pub Le Keltia Landerneau

samedi 18 juillet 2026 · Pub Le Keltia · Landerneau

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Pub Le Keltia
Adresse
11 Rue du Pont
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Tarif

Landerneau

Concert Arkiane

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Arkiane, c’est la douceur d’un duo électro acoustique, Harpe, guitare (bouzouki/basse), et deux voix qui s’entremêlent. Arkiane explore différents univers musicaux à travers des compositions révélant leurs multiples influences, et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes.   .

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 17 60 

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English :

L’événement Concert Arkiane Landerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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