Concert Arkiane Pub Le Keltia Landerneau
samedi 18 juillet 2026 · Pub Le Keltia · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Concert Arkiane
Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Arkiane, c’est la douceur d’un duo électro acoustique, Harpe, guitare (bouzouki/basse), et deux voix qui s’entremêlent. Arkiane explore différents univers musicaux à travers des compositions révélant leurs multiples influences, et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes. .
Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 17 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Arkiane Landerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Fest Deiz au Blackrock Irish Pub Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 8 juillet 2026
- Fest Noz au Blackrock Irish Pub Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 8 juillet 2026
- Les Rendez-Vous Pépites Les coulisses d’une crêperie Crêperie Saint-Thomas Landerneau 9 juillet 2026
- Village des artisans Landerneau 12 juillet 2026
- Feu d’artifice à Landerneau Rue de la Petite Palud Landerneau 13 juillet 2026