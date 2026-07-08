Concert Arkiane Pub Le Keltia Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Concert Arkiane

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Arkiane, c’est la douceur d’un duo électro acoustique, Harpe, guitare (bouzouki/basse), et deux voix qui s’entremêlent. Arkiane explore différents univers musicaux à travers des compositions révélant leurs multiples influences, et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes. .

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 17 60

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English :

L’événement Concert Arkiane Landerneau a été mis à jour le 2026-07-01 par OT LANDERNEAU DAOULAS