Feu d’artifice à Landerneau Rue de la Petite Palud Landerneau
Feu d’artifice à Landerneau Rue de la Petite Palud Landerneau lundi 13 juillet 2026.
Landerneau
Feu d’artifice à Landerneau
Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La ville de Landerneau vous invite à un feu d’artifice sonorisé un savoureux mélange de musique et d’étincelles à savourer depuis les jardins de la Palud. .
Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00
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English :
L’événement Feu d’artifice à Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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