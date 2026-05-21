Feu d’artifice à Landerneau Rue de la Petite Palud Landerneau

Landerneau

Feu d’artifice à Landerneau

Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La ville de Landerneau vous invite à un feu d’artifice sonorisé un savoureux mélange de musique et d’étincelles à savourer depuis les jardins de la Palud. .

Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00

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English :

L’événement Feu d’artifice à Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS