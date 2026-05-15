Landerneau

Village des artisans

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16

La 3e édition du Village des Artisans est un événement estival qui met en lumière la création locale dans une ambiance conviviale et festive, lors d’une nocturne en plein centre ville de Landerneau.

L’occasion idéale de venir découvrir les travail des artisans !

Plus de 30 artisans venus de tout le Finistère proposeront de la peinture, des photos, de la céramique, des bougies, des bijoux, des plants japonais, un souffleur de verre, un tourneur sur bois… .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

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English : Village des artisans

L’événement Village des artisans Landerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS