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CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech mardi 19 mai 2026.

Adresse : Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arles-sur-Tech

CONCERT

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Mardi 19 mai à 19H00
Concert Chorale du collège et l’orchestre de la Scuola media Dante Alighieri
Organisé par les professeurs du Collège Jean Moulin
à Abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

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English :

Tuesday May 19 at 19:00
concert by the Collège Chorale and the Scuola media Dante Alighieri orchestra
Organized by the teachers of Collège Jean Moulin
at Abbaye Sainte-Marie d?Arles-sur-Tech

L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH

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