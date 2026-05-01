Arles-sur-Tech

CONCERT

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 21:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Mardi 19 mai à 19H00

Concert Chorale du collège et l’orchestre de la Scuola media Dante Alighieri

Organisé par les professeurs du Collège Jean Moulin

à Abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech

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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

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English :

Tuesday May 19 at 19:00

concert by the Collège Chorale and the Scuola media Dante Alighieri orchestra

Organized by the teachers of Collège Jean Moulin

at Abbaye Sainte-Marie d?Arles-sur-Tech

L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH