CONCERT Arles-sur-Tech
CONCERT Arles-sur-Tech mardi 19 mai 2026.
Arles-sur-Tech
CONCERT
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 21:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Mardi 19 mai à 19H00
Concert Chorale du collège et l’orchestre de la Scuola media Dante Alighieri
Organisé par les professeurs du Collège Jean Moulin
à Abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech
.
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tuesday May 19 at 19:00
concert by the Collège Chorale and the Scuola media Dante Alighieri orchestra
Organized by the teachers of Collège Jean Moulin
at Abbaye Sainte-Marie d?Arles-sur-Tech
L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE ARLES SUR TECH
À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT Arles-sur-Tech 9 mai 2026
- FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech 17 mai 2026
- FOIRE AUX CHEVREAUX Arles-sur-Tech 17 mai 2026
- CONCERT Arles-sur-Tech 29 mai 2026
- CONCERT Arles-sur-Tech 17 juin 2026