CONCERT ARNAUD FRADIN & HIS ROOTS COMBO Treillières jeudi 9 avril 2026.

Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

2026-04-09

De Memphis à Treillières

Guitariste nantais explosif et chanteur sensible du groupe Malted Milk, Arnaud Fradin bénéficie aujourd’hui d’une aura qui dépasse les frontières de l’hexagone. Depuis deux décennies, Arnaud écume les scènes soul-blues européennes et américaines, après avoir acquis son art auprès des meilleurs maîtres de Memphis et du Mississippi.

Avec la complicité de l’harmoniciste virtuose Thomas Troussier, il imagine d’abord un duo en hommage à ces maitres du genre. Au terme de trois saisons de concerts intimistes, l’envie d’enrichir le duo de couleurs et de rythmes s’est concrétisée avec l’arrivée d’Igor Pichon à la contrebasse et de Richard Housset aux percussions, dévoilant une identité originale à ce quartet entièrement acoustique .

Rue Simone de Beauvoir Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

