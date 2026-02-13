Concert atout vents, Carré des Jalles, salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Concert atout vents Samedi 14 mars, 18h00 Carré des Jalles, salle Hélène Dubourdieu Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:00:00+01:00

Les élèves des classes de saxophone, clarinette, flûte traversière et trompette présentent leur travail. Restitution des morceaux travaillés en atelier par les élèves avancés.

Carré des Jalles, salle Hélène Dubourdieu place de la république 33160 saint medard en jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr »}]

Moment musical des classes du département vents de l’École de musique

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles