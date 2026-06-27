Concert au bar grill de la Vialette / soirée disco La Vialette Villeneuve-d’Allier

Informations pratiques

Villeneuve-d’Allier

Concert au bar grill de la Vialette / soirée disco

La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ambiance Disco au restaurant pour la soirée.

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La Vialette Bar Grill La Vialette Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 69 13

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English :

Disco atmosphere at the restaurant tonight.

L’événement Concert au bar grill de la Vialette / soirée disco Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier