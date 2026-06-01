Montertelot

Concert Au bord de l’Oust

Ecluse de Blond Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

L’école de musique communautaire organise son concert de fin d’année, qui mettra à l’honneur le travail des élèves et de leurs professeurs. L’événement est ouvert à tous et promet un beau moment musical partagé, au bord de l’Oust !

Dès 18h30. .

Ecluse de Blond Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 12 15

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English :

L’événement Concert Au bord de l’Oust Montertelot a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande