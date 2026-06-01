Concert Au bord de l’Oust Montertelot
Concert Au bord de l’Oust Montertelot mardi 30 juin 2026.
Montertelot
Concert Au bord de l’Oust
Ecluse de Blond Montertelot Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
L’école de musique communautaire organise son concert de fin d’année, qui mettra à l’honneur le travail des élèves et de leurs professeurs. L’événement est ouvert à tous et promet un beau moment musical partagé, au bord de l’Oust !
Dès 18h30. .
Ecluse de Blond Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 12 15
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English :
L’événement Concert Au bord de l’Oust Montertelot a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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