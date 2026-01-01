Concert au Caf’Causse d’Assier Iskera Assier

Concert au Caf’Causse d’Assier Iskera

80, impasse du verger Assier Lot

Participation libre

2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Duo de piano Jazz moderne

Iskera, c’est l’histoire d’une princesse aux allures de méduses qui n’aime pas ce qu’elle représente

Iskera, c'est l'histoire d'une princesse aux allures de méduses qui n'aime pas ce qu'elle représente. Elle décide alors de tout quitter pour vivre la vie qu'elle aura choisi. Chaque morceau du duo raconte ainsi une des péripéties vécues par la princesse.

80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65

English :

Piano duo – Modern jazz

Iskera is the story of a jellyfish-like princess who doesn't like what she represents

