Concert au Caf’Causse d’Assier Iskera Assier

Concert au Caf’Causse d’Assier Iskera
80, impasse du verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-01-17 20:30:00
Duo de piano Jazz moderne
Iskera, c’est l’histoire d’une princesse aux allures de méduses qui n’aime pas ce qu’elle représente. Elle décide alors de tout quitter pour vivre la vie qu’elle aura choisi. Chaque morceau du duo raconte ainsi une des péripéties vécues par la princesse.
80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie
English :
Piano duo ? Modern jazz
Iskera is the story of a jellyfish-like princess who doesn?t like what she represents
