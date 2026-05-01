Assier

Yoga parents/enfants et atelier bien-être et femmes enceintes à Assier

80 Impasse du Verger Assier Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Yoga parents enfants, le matin, s'amuser et se relaxer en duo (1h) pour toutes et tous.

Un accueil temps est prévu en parallèle pour vos autres enfants, petits ou grands.

Une matinée dédiée aux femmes enceintes avec Melissa Cornu, que ce soit leur premier enfant ou non et quelque soit leur parcours ou leur projet de naissance

Yoga parents enfants, le matin, s'amuser et se relaxer en duo (1h) pour toutes et tous.

Un accueil temps est prévu en parallèle pour vos autres enfants, petits ou grands.

Une matinée dédiée aux femmes enceintes avec Melissa Cornu, que ce soit leur premier enfant ou non et quelque soit leur parcours ou leur projet de naissance. 2 h 30 de pause pour prendre soin de soi et échanger avec d'autres femmes vivant la même période. En parallèle, Delphine accueille vos enfants ainés.

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80 Impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 66 52 33 83 camille.lebouedec@gmail.com

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English :

Parent-child yoga in the morning, fun and relaxation in duo (1h) for all.

A welcome time is planned in parallel for your other children, young or old.

A morning dedicated to pregnant women with Melissa Cornu, whether it’s their first child or not and whatever their background or birth project

L’événement Yoga parents/enfants et atelier bien-être et femmes enceintes à Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lacapelle Marival