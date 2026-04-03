Assier

Aventure dans le mini-monde au château d’Assier

Château, rue des écuries de Galiot Assier Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Des millions d’invertébrés de tailles, de formes et de couleurs différentes se croisent dans les airs ou sous nos pieds

Des millions d’invertébrés de tailles, de formes et de couleurs différentes se croisent dans les airs ou sous nos pieds. Une biodiversité indispensable à l’équilibre de notre monde. Apprenons à mieux les connaitre pour les regarder d’un autre œil. Aventure pour petits et grands, le matériel est fourni, venez simplement avec votre curiosité.

.

Château, rue des écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 assier@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Millions of invertebrates of different sizes, shapes and colors cross paths in the air or under our feet

L’événement Aventure dans le mini-monde au château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac