Aventure dans le mini-monde au château d’Assier Assier
Aventure dans le mini-monde au château d’Assier Assier samedi 13 juin 2026.
Assier
Aventure dans le mini-monde au château d’Assier
Château, rue des écuries de Galiot Assier Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Des millions d’invertébrés de tailles, de formes et de couleurs différentes se croisent dans les airs ou sous nos pieds
Des millions d’invertébrés de tailles, de formes et de couleurs différentes se croisent dans les airs ou sous nos pieds. Une biodiversité indispensable à l’équilibre de notre monde. Apprenons à mieux les connaitre pour les regarder d’un autre œil. Aventure pour petits et grands, le matériel est fourni, venez simplement avec votre curiosité.
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Château, rue des écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 assier@monuments-nationaux.fr
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English :
Millions of invertebrates of different sizes, shapes and colors cross paths in the air or under our feet
L’événement Aventure dans le mini-monde au château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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