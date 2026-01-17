Tous à vélo à Assier Assier
Tous à vélo à Assier Assier vendredi 5 juin 2026.
Assier
Tous à vélo à Assier
80 Impasse du Verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le centre social et culturel REISSA propose un atelier participatif autour du vélo
Le centre social et culturel REISSA propose un atelier participatif autour du vélo. Les participants sont invités à venir avec leur bicyclette afin d’effectuer de petites réparations, des réglages et un diagnostic dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
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80 Impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr
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English :
The REISSA social and cultural center offers a participatory workshop on bicycles
L’événement Tous à vélo à Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac