Assier

Tous à vélo à Assier

80 Impasse du Verger Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le centre social et culturel REISSA propose un atelier participatif autour du vélo

Le centre social et culturel REISSA propose un atelier participatif autour du vélo. Les participants sont invités à venir avec leur bicyclette afin d’effectuer de petites réparations, des réglages et un diagnostic dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

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80 Impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr

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English :

The REISSA social and cultural center offers a participatory workshop on bicycles

L’événement Tous à vélo à Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac