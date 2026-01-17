Théâtre à Assier Le comte de Monte-Cristo Assier
Théâtre à Assier Le comte de Monte-Cristo Assier samedi 15 août 2026.
Assier
Théâtre à Assier Le comte de Monte-Cristo
41 Rue des Écuries de Galiot Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La troupe des ados Imagités (13-18 ans) propose une adaptation théâtrale, drôle, endiablée et en chansons, du roman de Dumas
La troupe des ados Imagités (13-18 ans) propose une adaptation théâtrale, drôle, endiablée et en chansons, du roman de Dumas. Après 14 ans de prison, Dantès revient au monde avec une seule idée en tête récompenser ceux qui l’ont aidé, punir ceux qui l'ont trahi.
Comme chaque été, l'assocation "Les imagités" organise deux séjours théâtre, avec une troupe d'enfants en juillet et une troupe d'ados en août.
Les ados auront créé la pièce en amont avec une équipe d'animateurs-artistes, au cours d'un séjour enchanteur d'une dizaine de jours à la forge de Bourzolles (Souillac). Leur tournée en théâtre de rue dans le nord du Lot comprend quatre dates, dont la dernière à Assier.
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41 Rue des Écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 88 17 22 32 lesimagites46@gmail.com
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English :
La troupe des ados Imagités (13-18 years old) offers a theatrical adaptation of Dumas’ novel, funny, frenzied and in song
L’événement Théâtre à Assier Le comte de Monte-Cristo Assier a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac