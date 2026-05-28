La nuit de la chauve-souris au Château d’Assier Assier mercredi 26 août 2026.

Assier

La nuit de la chauve-souris au Château d’Assier

Château Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Animation commentée grand public sur la biodiversité du château et les refuges pour la biodiversité

Animation commentée grand public sur la biodiversité du château et les refuges pour la biodiversité. Depuis plusieurs années, le Château d'Assier est classé Refuge LPO afin d'accueillir au mieux la biodiversité. Les suivis et ateliers réalisés ont permis de mettre en lumière certaines espèces coutumières des lieux.

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Château Assier 46320 Lot Occitanie animation.lot@lpo.fr

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English :

Commented animation for the general public on the castle’s biodiversity and biodiversity refuges

L’événement La nuit de la chauve-souris au Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac