Assier

Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier

Château, 41 Rue des Écuries de Galiot Assier Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:30:00

fin : 2026-08-24 12:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Un château de la Renaissance, c’est bien connu, ça vous en met plein les mirettes ! Mais son grand âge rend la star toute pâlotte..

Un château de la Renaissance, c’est bien connu, ça vous en met plein les mirettes ! Mais son grand âge rend la star toute pâlotte… Et si on lui redonnait une bonne mine ? Jouez avec votre imagination sur des supports originaux pour un relooking de façade lumineux et coloré !

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Château, 41 Rue des Écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 assier@monuments-nationaux.fr

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English :

It’s no secret that a Renaissance château is a sight to behold! But her advanced age is making the star pale…

L’événement Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac