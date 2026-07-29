Portes ouvertes du Centre Social et Culturel REISSA à Assier Assier
vendredi 4 septembre 2026 · Assier
Informations pratiques
Assier
Portes ouvertes du Centre Social et Culturel REISSA à Assier
80, impasse du verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:30:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Le Centre Social et Culturel REISSA ouvre ses portes pour faire découvrir les activités proposées tout au long de l'année
Le Centre Social et Culturel REISSA ouvre ses portes pour faire découvrir les activités proposées tout au long de l'année. Les visiteurs peuvent rencontrer les intervenants, s'informer sur les ateliers et animations proposés et échanger avec les équipes dans un cadre convivial.
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80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43
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English :
The REISSA Social and Cultural Center is opening its doors to showcase the activities offered throughout the year
L’événement Portes ouvertes du Centre Social et Culturel REISSA à Assier Assier a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Lacapelle Marival
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