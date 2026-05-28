Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier
Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier lundi 10 août 2026.
Assier
Atelier l’art du portrait au Château d’Assier
Château Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
L’Atelier invite à découvrir la mode des portraits en médaillons à la Renaissance, et en particulier ceux sculptés sur la façade du château
L’Atelier invite à découvrir la mode des portraits en médaillons à la Renaissance, et en particulier ceux sculptés sur la façade du château. Après une visite pour comprendre
l’articulation entre l’architecture et les décors, les participants réalisent leur propre médaillon en argile autodurcissante. Ils apprennent à modeler, assembler et décorer leur création, en s’inspirant des techniques et des couleurs de la Renaissance. Chacun repart avec son œuvre unique !
.
Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 35 64 06 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Atelier invites you to discover the fashion for portraits in medallions during the Renaissance, and in particular those sculpted on the château’s façade
L’événement Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
À voir aussi à Assier (Lot)
- Tous à vélo à Assier Assier 5 juin 2026
- Aventure dans le mini-monde au château d’Assier Assier 13 juin 2026
- Guinguette du Copeau Les Conférences de poche Assier 29 juillet 2026
- Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé Assier 3 août 2026
- Théâtre à Assier Le comte de Monte-Cristo Assier 15 août 2026