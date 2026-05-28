Assier

Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé

Château d’Assier Assier Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-17

Atelier de création, à partir de 5 ans

Il y a très longtemps, les pierres du château ont été réutilisées pour construire des maisons du village

Atelier de création, à partir de 5 ans

Il y a très longtemps, les pierres du château ont été réutilisées pour construire des maisons du village. Lors d’une visite ludique, partez en famille à la recherche de ces éléments et découvrez les décors typiques de la Renaissance grâce à un document-jeu. L’atelier prolonge l’exploration reconstruisezle château en maquette et créez le vôtre en carton recyclé.

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Château d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

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English :

Creative workshop, ages 5 and up

A long time ago, the castle’s stones were reused to build houses in the village

L’événement Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac