Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé Assier
Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé Assier lundi 3 août 2026.
Assier
Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé
Château d’Assier Assier Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-03 12:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-17
Atelier de création, à partir de 5 ans
Il y a très longtemps, les pierres du château ont été réutilisées pour construire des maisons du village
Atelier de création, à partir de 5 ans
Il y a très longtemps, les pierres du château ont été réutilisées pour construire des maisons du village. Lors d’une visite ludique, partez en famille à la recherche de ces éléments et découvrez les décors typiques de la Renaissance grâce à un document-jeu. L’atelier prolonge l’exploration reconstruisezle château en maquette et créez le vôtre en carton recyclé.
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Château d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
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English :
Creative workshop, ages 5 and up
A long time ago, the castle’s stones were reused to build houses in the village
L’événement Visite Atelier Château d’Assier ? Château recyclé Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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