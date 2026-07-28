Concert Nü, Médiathèque de Figeac Assier
samedi 17 octobre 2026 · Assier
Informations pratiques
Assier
Concert Nü, Médiathèque de Figeac
médiathèque, 2 bd pasteur Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
NÜ, c’est un mot d’une langue imaginée, qui exprime la création d’une musique à l’instrumentation épurée guitare et violoncelle sans artifices…
NÜ c’est une voix qui parle et chante, des arrangements raffinés, sans frontières stylistiques, colorant des textes originaux de poètes contemporains d’Occitanie Pierre Soletti, Nicolas Iarossi, Patrick Simonetti…
NÜ, c’est une proposition sans nul doute à ne pas manquer.
Auteur, compositeur et interprète Nicolas Iarossi et Hervé Duret
NÜ, c’est un mot d’une langue imaginée, qui exprime la création d’une musique à l’instrumentation épurée guitare et violoncelle sans artifices…
NÜ c’est une voix qui parle et chante, des arrangements raffinés, sans frontières stylistiques, colorant des textes originaux de poètes contemporains d’Occitanie Pierre Soletti, Nicolas Iarossi, Patrick Simonetti…
NÜ, c’est une proposition sans nul doute à ne pas manquer.
Auteur, compositeur et interprète Nicolas Iarossi et Hervé Duret
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médiathèque, 2 bd pasteur Assier 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
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English :
N%DC is a word from an imaginary language that expresses the creation of music with minimalist instrumentation: guitar and cello, without artifice…
N%DC is a voice that speaks and sings, with refined arrangements that transcend stylistic boundaries, bringing to life original texts by contemporary poets from Occitania: Pierre Soletti, Nicolas Iarossi, Patrick Simonetti…
N%DC is undoubtedly a performance not to be missed.
Writer, composer, and performer: Nicolas Iarossi and Hervé Duret
L’événement Concert Nü, Médiathèque de Figeac Assier a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac
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