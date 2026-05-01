Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac
Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac vendredi 11 septembre 2026.
Najac
Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Punk rock chanté en français
Fondé en 2005 en banlieue péri-urbaine toulousaine, Charly Fiasco est un orchestre de punk rock chantant dans la langue de Coluche. Énergie brute et textes qui cognent.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Participation libre
Concert organisé par l’association Chalawan .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
Punk rock sung in French
L’événement Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)