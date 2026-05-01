Najac

Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Punk rock chanté en français

Fondé en 2005 en banlieue péri-urbaine toulousaine, Charly Fiasco est un orchestre de punk rock chantant dans la langue de Coluche. Énergie brute et textes qui cognent.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par l’association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Punk rock sung in French

L’événement Concert au Camping des Etoiles Charly Fiasco Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)