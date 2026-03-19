Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac
Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac vendredi 18 septembre 2026.
Najac
Concert au Camping des Etoiles Iriwan
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rock, blues du désert, gnawa, reggae
Le voyage sonore d’Iriwan est une exploration audacieuse des rythmes et des genres, des grooves envoûtants du rock au blues du désert, des percussions gnawas en passant par les vibrations du reggae.
Une traversée directe vers la Méditerranée, où la chaleur du soleil se mêle à la fraîcheur de la brise marine.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Entrée 10€ 10 .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rock, desert blues, gnawa, reggae
L’événement Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Conférence de l’UPPCOA Matériaux de la transition : quelles ressources, quelles limites physiques et sociales? Najac 21 mai 2026
- Fête de la Nature 2026 Conférence Projection Le bourdonnement des abeilles Najac 22 mai 2026
- Soirée d’ouverture de la saison du Camping des Etoiles Najac 30 mai 2026
- Fête de la danse Najac 31 mai 2026
- Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac 4 juin 2026