Najac

Concert au Camping des Etoiles Iriwan

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Rock, blues du désert, gnawa, reggae

Le voyage sonore d’Iriwan est une exploration audacieuse des rythmes et des genres, des grooves envoûtants du rock au blues du désert, des percussions gnawas en passant par les vibrations du reggae.

Une traversée directe vers la Méditerranée, où la chaleur du soleil se mêle à la fraîcheur de la brise marine.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Entrée 10€ 10 .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Rock, desert blues, gnawa, reggae

L’événement Concert au Camping des Etoiles Iriwan Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)