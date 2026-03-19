Najac

Concert au Camping des Etoiles M’Braia

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Chant populaire occitan — Paulin Courtial & Arnaud Cance

Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. Alors les corps glissent et soupirent, les souliers crissent et transpirent. La fièvre s’empare du parquet qui rougit, fume de désir.

Paulin Courtial (guitares, voix) et Arnaud Cance (percussions, voix) puisent dans la matière du chant populaire occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Entrée 8€ 8 .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Occitan folk song ? Paulin Courtial & Arnaud Cance

L’événement Concert au Camping des Etoiles M’Braia Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)