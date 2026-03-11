Conférence de l’UPPCOA Matériaux de la transition : quelles ressources, quelles limites physiques et sociales? Najac

Conférence de l’UPPCOA Matériaux de la transition : quelles ressources, quelles limites physiques et sociales?

L’Université pour la Post-Croissance en Ouest Aveyron propose ce cycle de conférences sur les thèmes environnementaux et sociaux afin que chacun puisse mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Car, faute de creuser les sujets, on peut facilement se faire imposer des réponses simplistes voire contre productives.

Matériaux de la transition : quelles ressources, quelles limites physiques et sociales?

La transition écologique consisterait principalement à ne rien changer si ce n’est d’utiliser des matériaux en lieu et place du pétrole. Quels sont ces matériaux, sont-ils seulement disponibles? Quels en sont les enjeux associés? Tour d’horizon des limites physiques et sociales à l’extractivisme. .

English :

The Université pour la Post-Croissance en Ouest Aveyron (University for Post-Growth in Western Aveyron) is offering this series of conferences on environmental and social themes, so that everyone can better understand the issues at stake and the world we live in.

