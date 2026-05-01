Najac

Repas + Concerts Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Au programme un repas et concerts !

. 19h00 repas

. 20h concert

Fantome josepha

Mélodies post-médiévales, ghost wave, musique futuriste des années 70. Leur univers évoque une bande originale psychédélique, le genre de téléfilm allemand qui se termine bien mais dont on ne parvient jamais vraiment à se détacher.

seb radix

artisanat rock

Seb Radix serait-il le chainon manquant entre Rémi Bricka version noisy et les Thugs ? On ne sait pas vraiment… Ce qui est certain pour ce multi-instrumentiste suractif, c’est qu’il navigue entre punk rock et pop DIY. Sans contrainte, toujours avec cette folle décontraction propre au one man band , cela n’occulte en rien le fait que Seb Radix fait, avant tout, de très bons morceaux de musique, ce qui n’est finalement pas si commun.

Pastadrum

est une petite fête de musique-cuisine-ombres dansées avec, entre quelques réflexions alimentaires, aux pas platines mais percus plates et bouclettes mélodiques DJ Benjamin Colin ( Fantazio, Joujou, Babil Sabir V,…) et aux plats ronds rétro-réfléchis, pâtes lumineuses et autres poèmes culinaires Aurélie Cailhol ( La Toile Cirée, l’asso. Liens, La Popotte…).

Cuisine à voir, Pâtes à entendre, poèmes à danser, fête à manger.

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11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

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English :

On the program: a meal and concerts!

L’événement Repas + Concerts Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)