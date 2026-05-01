Repas + Concerts Hors-Loge Najac
Repas + Concerts Hors-Loge Najac samedi 16 mai 2026.
Najac
Repas + Concerts Hors-Loge
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Au programme un repas et concerts !
. 19h00 repas
. 20h concert
Fantome josepha
Mélodies post-médiévales, ghost wave, musique futuriste des années 70. Leur univers évoque une bande originale psychédélique, le genre de téléfilm allemand qui se termine bien mais dont on ne parvient jamais vraiment à se détacher.
seb radix
artisanat rock
Seb Radix serait-il le chainon manquant entre Rémi Bricka version noisy et les Thugs ? On ne sait pas vraiment… Ce qui est certain pour ce multi-instrumentiste suractif, c’est qu’il navigue entre punk rock et pop DIY. Sans contrainte, toujours avec cette folle décontraction propre au one man band , cela n’occulte en rien le fait que Seb Radix fait, avant tout, de très bons morceaux de musique, ce qui n’est finalement pas si commun.
Pastadrum
est une petite fête de musique-cuisine-ombres dansées avec, entre quelques réflexions alimentaires, aux pas platines mais percus plates et bouclettes mélodiques DJ Benjamin Colin ( Fantazio, Joujou, Babil Sabir V,…) et aux plats ronds rétro-réfléchis, pâtes lumineuses et autres poèmes culinaires Aurélie Cailhol ( La Toile Cirée, l’asso. Liens, La Popotte…).
Cuisine à voir, Pâtes à entendre, poèmes à danser, fête à manger.
.
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
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English :
On the program: a meal and concerts!
L’événement Repas + Concerts Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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