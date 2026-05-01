Simples Conférences Hors-Loge Najac
Simples Conférences Hors-Loge Najac vendredi 15 mai 2026.
Najac
Simples Conférences Hors-Loge
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Les sujets abordés sont accessibles au plus grand nombre et sont présentés avec simplicité, convivialité et en toute coolitude !
. 20h00 SIMPLES CONFÉRENCES
Les Mini-Confs
Animées par l’association Simples Conférences, les Mini-confs sont des conférences d’une durée maximale de 15 minutes. .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
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English :
The subjects covered are accessible to the greatest number of people, and are presented with simplicity, conviviality and coolness!
L’événement Simples Conférences Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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