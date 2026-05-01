Najac

Simples Conférences Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les sujets abordés sont accessibles au plus grand nombre et sont présentés avec simplicité, convivialité et en toute coolitude !

. 20h00 SIMPLES CONFÉRENCES

Les Mini-Confs

Animées par l’association Simples Conférences, les Mini-confs sont des conférences d’une durée maximale de 15 minutes. .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

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English :

The subjects covered are accessible to the greatest number of people, and are presented with simplicity, conviviality and coolness!

L’événement Simples Conférences Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)