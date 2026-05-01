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Simples Conférences Hors-Loge Najac

Simples Conférences Hors-Loge Najac

Simples Conférences Hors-Loge Najac vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 11 rue de la Loge

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Najac

Simples Conférences Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Les sujets abordés sont accessibles au plus grand nombre et sont présentés avec simplicité, convivialité et en toute coolitude !
. 20h00 SIMPLES CONFÉRENCES
Les Mini-Confs 
Animées par l’association Simples Conférences, les Mini-confs sont des conférences d’une durée maximale de 15 minutes.   .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie   hors.loge.asso@gmail.com

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English :

The subjects covered are accessible to the greatest number of people, and are presented with simplicity, conviviality and coolness!

L’événement Simples Conférences Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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