Najac

Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Mento, ska, reggae, calypso

Mr Leu and The Ackees nous embarquent entre mento jamaïcain, ska bondissant, reggae roots et calypso des Caraïbes. Un groupe qui fait danser tout le chapiteau.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par l’association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Mento, ska, reggae, calypso

L’événement Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)