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Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees Najac

Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees Najac

Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees Najac jeudi 20 août 2026.

Adresse : Lieu-dit Sourbins

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Najac

Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Mento, ska, reggae, calypso
Mr Leu and The Ackees nous embarquent entre mento jamaïcain, ska bondissant, reggae roots et calypso des Caraïbes. Un groupe qui fait danser tout le chapiteau.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par l’association Chalawan   .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69  campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Mento, ska, reggae, calypso

L’événement Concert au Camping des Etoiles Mr Leu and The Ackees Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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