Najac

Concert au Camping des Etoiles Obidaya + Jah Watchman Sound

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Reggae roots — quatuor vocal

OBIDAYA propose un Reggae Roots intemporel, spirituel et accessible porté par un quatuor vocal, leur musique oscille entre mélodies solaires et messages conscients. Puisant à la source du reggae jamaïcain des 70’s, le groupe rappelle inévitablement les grandes formations jamaïcaines telles que The Gladiators ou Israël Vibration, tout en affirmant une identité moderne et originale.

Le quatuor — Loïc Paulin (Mystical Faya), Uncle Raph (guitariste-choriste de Marcus Gad), I Fi (toaster chez BAT records) et Eliès (chanteur fondateur d’Obidaya) — fait de ce projet l’un des rares groupes de reggae français à avoir fait de l’harmonie vocale sa véritable signature.

+ Jah Watchman Sound System en première partie.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Entrée 10€

Concert organisé par l’association Chalawan 10 .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Reggae roots ? vocal quartet

L’événement Concert au Camping des Etoiles Obidaya + Jah Watchman Sound Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)