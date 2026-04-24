Concert au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans
Concert au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans vendredi 1 mai 2026.
Ornans
Concert au Canoë Café
Route de Montgesoye Canoë Café Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-08-28 01:00:00
Date(s) :
2026-05-01
CONCERTS LIVE À ORNANS
Tous les vendredis dès 19h au Canoë Café !
Venez profiter d’une ambiance unique entre blues, rock et country tout au long de la saison avec des artistes live exceptionnels
– Blue Trend Blues & Rock
1er mai 8 mai 15 mai 22 mai 29 mai 26 juin
– Liane Edwards Blues & Country
19 juin 21 août
– Amaury Faivre One Man Blues Show
3 juillet 10 juillet 17 juillet 28 août
Canoë Café Ornans
Tous les vendredis dès 19h
Réservations 03 81 62 20 42
Entre amis, en famille ou en amoureux, venez passer vos soirées d’été en musique dans un cadre convivial et chaleureux
Pensez à réserver, les places partent vite ! .
Route de Montgesoye Canoë Café Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 42
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English : Concert au Canoë Café
L’événement Concert au Canoë Café Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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