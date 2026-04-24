Concert au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans

Ornans

Concert au Canoë Café

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-08-28 01:00:00

Date(s) :

2026-05-01

CONCERTS LIVE À ORNANS

Tous les vendredis dès 19h au Canoë Café !

Venez profiter d’une ambiance unique entre blues, rock et country tout au long de la saison avec des artistes live exceptionnels

– Blue Trend Blues & Rock

1er mai 8 mai 15 mai 22 mai 29 mai 26 juin

– Liane Edwards Blues & Country

19 juin 21 août

– Amaury Faivre One Man Blues Show

3 juillet 10 juillet 17 juillet 28 août

Canoë Café Ornans

Tous les vendredis dès 19h

Réservations 03 81 62 20 42

Entre amis, en famille ou en amoureux, venez passer vos soirées d’été en musique dans un cadre convivial et chaleureux

Pensez à réserver, les places partent vite ! .

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 42

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English : Concert au Canoë Café

L’événement Concert au Canoë Café Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)