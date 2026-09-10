Concert au carillon de Vaise, Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise · Lyon
Informations pratiques
Concert au carillon de Vaise 18 et 20 septembre Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Des carillonneurs feront résonner les 15 cloches du carillon de ce beffroi-clocher, et le public pourra s’installer dans le jardin ombragé de la cure pour profiter confortablement du concert
Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise 3 bd de saint Exupéry, 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Des carillonneurs feront résonner les 15 cloches du carillon de ce beffroi-clocher, et le public pourra s’installer dans le jardin ombragé de la cure pour profiter confortablement du concert
©Ville de Lyon
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