Concert au carillon de Vaise, Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise, Lyon

Informations pratiques

Concert au carillon de Vaise 18 et 20 septembre Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Des carillonneurs feront résonner les 15 cloches du carillon de ce beffroi-clocher, et le public pourra s’installer dans le jardin ombragé de la cure pour profiter confortablement du concert

Jardin de la cure de Saint-Pierre-de-Vaise 3 bd de saint Exupéry, 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Des carillonneurs feront résonner les 15 cloches du carillon de ce beffroi-clocher, et le public pourra s’installer dans le jardin ombragé de la cure pour profiter confortablement du concert

©Ville de Lyon