Concert au chalet des musiciens Monthermé

Informations pratiques

Monthermé

Concert au chalet des musiciens

Les Hauts Buttés Monthermé Ardennes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-03 2026-10-23 2026-11-28

Le Chalet du Musicien rouvre ses portes et lance la saison en musique Samedi 12 septembre Mr Hardely Folk et blues authentique, des histoires à la guitare et à l’harmonica Samedi 3 octobre Bill and Moon in the wood Folk indé poétique et envoûtant, entre harmonies et nature Vendredi 23 et samedi 24 octobre Les princes du Blues le blues dans toute sa puissance, de Chicago au Delta Samedi 28 novembre 2 Call of Mind Rock alternatif énergique et mélodique, des riffs qui marquent En décembre Les Bonnets Noirs chansons françaises festives et généreuses, pour finir l’année en beauté ! Réservation obligatoire soit par téléphone soit par mail. PRIX DE L’ENTREE: 28€ Informations et réservation Le Chalet Musicien Les Hauts Buttés 08800 Monthermé Tel: 0324327889- 0630139047 Mel: lechaletmusicien@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ 4YtgFax3dk

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Les Hauts Buttés Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 30 13 90 47 lechaletmusicien@gmail.com

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English :

Le Chalet du Musicien reopens its doors and kicks off the season with music Saturday, September 12 Mr. Hardely Authentic folk and blues, stories told through the guitar and harmonica Saturday, October 3 Bill and Moon in the Wood Poetic and captivating folk, blending harmonies and nature Friday, October 23, and Saturday, October 24 Les Princes du Blues: blues in all its power, from Chicago to the Delta Saturday, November 28 2 Call of Mind: Energetic and melodic alternative rock, memorable riffs In December Les Bonnets Noirs: festive and heartfelt French songs, to end the year on a high note! Reservations required, either by phone or email. ADMISSION: 28? Information and reservations: Le Chalet Musicien, Les Hauts Buttés, 08800 Monthermé. Tel: %A00324327889 0630139047 Email:%A0 lechaletmusicien@gmail.com Facebook: %A0 https://www.facebook.com/LeChaletMusicien/ 4YtgFax3dk

L’événement Concert au chalet des musiciens Monthermé a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme