Octobre Rose à Monthermé

Cosec Monthermé Ardennes

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

2026-10-18

La commune de Monthermé organise des défis sportifs à l’occasion d’Octobre rose (Course à pied, marche, vélo, gym…) Petite restauration sur place.

Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 00 09

English :

The commune of Monthermé is organizing a series of sporting challenges to mark Pink October (running, walking, cycling, gym…) Food and drink available on site.

L’événement Octobre Rose à Monthermé Monthermé a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme