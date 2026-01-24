Octobre Rose à Monthermé Monthermé
Cosec Monthermé Ardennes
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
2026-10-18
La commune de Monthermé organise des défis sportifs à l’occasion d’Octobre rose (Course à pied, marche, vélo, gym…) Petite restauration sur place.
Cosec Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 00 09
English :
The commune of Monthermé is organizing a series of sporting challenges to mark Pink October (running, walking, cycling, gym…) Food and drink available on site.
