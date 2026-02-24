Secrets et richesses des tourbières Monthermé

Secrets et richesses des tourbières

Au cours de cette après-midi de découverte, partez à l’exploration d’une tourbière remarquable et observez les évolutions en cours sur ces milieux naturels fragiles. Une sortie accessible à tous pour mieux comprendre les impacts du climat sur les écosystèmes, échanger, observer et porter un nouveau regard sur la capacité de la nature à évoluer… et sur l’importance de la préserver. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

During this afternoon of discovery, explore a remarkable peat bog and observe the changes taking place in these fragile natural environments. This outing is open to all, and provides an opportunity to better understand the impact of climate on ecosystems, to exchange ideas and observations, and to take a fresh look at nature?s ability to evolve? and the importance of preserving it. Reservations required at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

