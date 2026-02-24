Quand la nuit s’anime à la rencontre des chauves-souris

Monthermé Ardennes

Entre mythes et croyances, cette sortie nocturne vous invite à lever le voile sur les idées reçues et à démêler le vrai du faux concernant ces petits mammifères volants souvent méconnus.Une balade immersive pour observer, écouter et mieux comprendre les chauves-souris, leur mode de vie et leur rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Frissons garantis… et émerveillement assuré. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

English :

An immersive walk to observe, listen to and better understand bats, their way of life and their essential role in the balance of nature. Guaranteed to thrill and amaze. Reservations required at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes.

