Fête de la sorcière en Ardenne Salle des fêtes de Monthermé Monthermé

Salle des fêtes de Monthermé Quai Aristide Briand Monthermé Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
2026-11-01
Marché d’artisans, soirées contes, conférence, ateliers créatifs, musique et dédicaces seront au rendez-vous lors de ce week-end. Entrée gratuite.
Salle des fêtes de Monthermé Quai Aristide Briand Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 7 81 33 66 29 contact@office-imaginaire-ardennais.com
English :
Artisan market, storytelling evenings, conferences, creative workshops, music and book signings are all on the agenda for this weekend. Free admission.
