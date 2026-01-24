Fête de la sorcière en Ardenne Salle des fêtes de Monthermé Monthermé

Fête de la sorcière en Ardenne

Salle des fêtes de Monthermé Quai Aristide Briand Monthermé Ardennes

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Marché d’artisans, soirées contes, conférence, ateliers créatifs, musique et dédicaces seront au rendez-vous lors de ce week-end. Entrée gratuite.

.

Salle des fêtes de Monthermé Quai Aristide Briand Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 7 81 33 66 29 contact@office-imaginaire-ardennais.com

English :

Artisan market, storytelling evenings, conferences, creative workshops, music and book signings are all on the agenda for this weekend. Free admission.

L’événement Fête de la sorcière en Ardenne Monthermé a été mis à jour le 2026-01-22 par Ardennes Tourisme