La fête du café Rue remacle lissoir Monthermé

La fête du café

Rue remacle lissoir Abbaye Laval Dieu Monthermé Ardennes

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

2026-07-26

Le CREHLOM organise la fête du café à l’Abbaye Laval Dieu, diverses animations seront prévues durant l’après-midi animations musicales artisans locaux Jouets en bois

Rue remacle lissoir Abbaye Laval Dieu Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 89 16

English :

The CREHLOM organizes the coffee festival at the Abbaye Laval Dieu, various animations will be planned during the afternoon: musical animations local craftsmen wooden toys

