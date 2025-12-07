Marché de Noël de Monthermé Cosec Monthermé

Marché de Noël de Monthermé

Cosec Allée Méhul Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Durant cette journée, de nombreux exposants seront présents, il y aura des animations animées par les Mascottes avec Xavier Animation. Le Père Noël sera présent toute la journée. Buvette et restauration sur place.

.

Cosec Allée Méhul Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 09 97 01 98

English :

During the day, many exhibitors will be present, and there will be entertainment by the Mascots with Xavier Animation. Santa Claus will be present all day long. Refreshments and snacks on site.

German :

Während dieses Tages werden zahlreiche Aussteller anwesend sein, es wird Animationen geben, die von den Maskottchen mit Xavier Animation animiert werden. Der Weihnachtsmann wird den ganzen Tag über anwesend sein. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

La giornata sarà caratterizzata da una serie di espositori e dall’intrattenimento delle Mascotte di Xavier Animation. Babbo Natale sarà presente tutto il giorno. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

La jornada contará con numerosos expositores y la animación de las Mascotas de Xavier Animation. Papá Noel estará presente durante todo el día. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Marché de Noël de Monthermé Monthermé a été mis à jour le 2025-02-27 par Ardennes Tourisme